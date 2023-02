Ντεμπούτο για δύο «βλαστάρια» και ανάρτηση για το μέλλον του Απόλλωνα

Δύο νεαροί ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, πραγματοποίησαν το ντεμπούτο τους με την πρώτη ομάδα στο παιχνίδι κόντρα στον Ακρίτα.

Ο λόγος για τους Ρόμπινσον και Αυγουστή που είναι βασικά γρανάζια της Κ19.

Η ανάρτηση του Απόλλωνα για τους δύο νεαρούς:

Official debut for our youngsters 👏🔵⚪ pic.twitter.com/Dj0nKt9Gij