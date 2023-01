Έγινε... θέμα και στην UEFA η ΑΕΚ

Με τη νίκη της επί της Πάφου η ΑΕΚ έφθασε τα εννέα σερί νικηφόρα αποτελέσματα.

Επίδοση που είναι ρεκόρ για την ιστορία της ομάδας της Λάρνακας.

Για το επίτευγμά της γίνεται λόγος και σε ποστάρισμα στο λογαριασμό του Europa League Conference.

Ως γνωστό οι κιτρινοπράσινοι συνεχίζουν στην Ευρώπη και τον Φλεβάρη θα αγωνιστούν κόντρα στην Ντίνπρο για τους «16» της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης.

🇨🇾 AEK Larnaca have won their last nine games in the league...



📸: @AEKLARNACA | #UECL pic.twitter.com/KSUDxkY502