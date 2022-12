Το δωμάτιο που έμεινε Λιονέλ Μέσι στο Κατάρ θα γίνει μουσείο

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ «QNA» δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter ότι το δωμάτιο του αρχηγού της Αργεντινής Λιονέλ Μέσι στο κορυφαίο πανεπιστήμιο της χώρας θα δέχεται πλέον επισκέπτες. Θα διατηρήσει όλα όσα άφησε ο αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν ως ένα μικρό μουσείο για φοιτητές και επισκέπτες της χώρας.

Οι εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου όπου διέμεινε η αποστολή της Αργεντινής έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και από τη Λίβερπουλ κατά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2019, δεδομένης της ποικιλίας των γηπέδων, των γυμναστηρίων και των πισινών και ενός σταδίου για προπόνηση, προτιμήθηκαν και από την «Αλμπισελέστε» αντί για ένα πολυτελές ξενοδοχείο.

Ο Χίτμι Αλ Χίτμι, διευθυντής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Κατάρ, είπε στην εφημερίδα του Κατάρ «Al Sharq» ότι οι υπεύθυνοι έκαναν βελτιώσεις στα δωμάτια για να εξασφαλίσουν ότι είχαν όλα όσα μπορεί να χρειαστεί ένας παίκτης. Σύμφωνα με τον Αλ Χίτμι είναι κατοικίες πέντε αστέρων και πολύ διαφορετικά από κατοικίες σε άλλες χώρες. Διευκρίνισε επίσης ότι προστέθηκαν μόνο μερικές ανέσεις, ώστε τα δωμάτια να πληρούν τα πρότυπα της FIFA.

«Το δωμάτιο του παίκτη της εθνικής ομάδας της Αργεντινής Λιονέλ Μέσι θα παραμείνει αμετάβλητο και θα παραμείνει διαθέσιμο μόνο για επισκέπτες και όχι για κατοικία, καθώς θα χρησιμεύσει ως ένα μικρό μουσείο που θα περιέχει όλα τα υπάρχοντά του και θα είναι κληρονομιά για τους μαθητές και τις μελλοντικές γενιές και μάρτυρας των σπουδαίων επιτευγμάτων που έχει επιτύχει ο Μέσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο», πρόσθεσε ο Αλ Χίτμι.

