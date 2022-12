Έστησαν πάρτι οι ΑΠΟΕΛίστες

Μετά την άνοδο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, οι ΑΠΟΕΛίστες πήραν και άλλα χαρμόσυνα νέα. Γιατί κάπως έτσι εισέπραξαν την ανακοίνωση για την αποχώρηση του Άντον Μάγκλιτσα.

Ο Κροάτης δεν απέδωσε καθόλου με την γαλαζοκίτρινη φανέλα και ως εκ τούτου όλα τα σχόλια, κάτω από την ανακοίνωση της ομάδας της Λευκωσίας, ήταν πανηγυρικά.

Kάποια από αυτά:

-Από τους καλύτερους αμυντικούς του φετινού πρωταθλήματος. Αναχέτιζε την οποιαδήποτε προϋπόθεση επίθεσης

-Christmas came early!

-Μα τι ευχάριστα νέα στο καλό σε ευχαριστούμε εσένα και την top kinisis για τον τουρισμό σου

-Thanks for the highlights!

-Τζιε ποιος θα παίξει με την Ανόρθωση τωρά?

-Να πάει στο καλό δεν πρόσφερε τιποτα

-Γιατί ποτέ ήταν μέλος ;