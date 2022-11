Ο Κριστιάνο Ρονάλντο... «Αρειανός»

Τον Κριστιάνο Ρονάλντο στα χρώματά του έντυσε ο Άρης.

Η ομάδα της Λεμεσού σε μια χιουμοριστική ανάρτηση δημοσίευσε φωτογραφία του Πορτογάλου σούπερ σταρ με τη στολή της και ρωτά τον κόσμο της εάν θα τον ήθελε, νοουμένου πως είναι ελεύθερος.

Η ανάρτηση του Άρη:

«Εντάξει. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παίζει απόψε με την Πορτογαλία. Αλλά από τη στιγμή που είναι χωρίς ομάδα, πείτε μας: θα ήσασταν χαρούμενο αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο ερχόταν στον Άρη;»

Ok. Cristiano Ronaldo is playing tonight for @selecaoportugal



But since he is without club, tell us: will you be happy if Cristiano Ronaldo joins ARIS?…#ArisLimassol #WeAreAris pic.twitter.com/ldZZt1CPtv