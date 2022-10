ΒΙΝΤΕO: Η Ομόνοια με λόγια Φερέρα πορώνει ενόψει Σοσιεδάδ

Η Ομόνοια με βίντεο που ανάρτησε δίνει το έναυσμα στον κόσμο της και την ομάδα για μία δυναμική παρουσία αύριο.

Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Ρεάλ Σοσιεδάδ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League με στόχο το βαθμολογικό κέρδος που θα τους δώσει ελπίδες για πρόκριση.

Δείτε το βίντεο:

"The team should be afraid of no one" 👊#UEL #Matchday5 #OMORSO pic.twitter.com/gBMJMaW6c7