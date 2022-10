«Ο Ουζόχο θα μπορούσε να σώσει τα πρώτα δύο γκολ της Γιουνάιτεντ»

Με ανάρτηση της ιστοσελίδα της πατρίδας του Ουζόχο (Νιγηρία) που ασχολείται με θέματα της Εθνικής ομάδας της χώρας, αναφέρεται στον Φράνσις Ουζόχο και τον Φαμπιάνο με αφορμή τον χθεσινό αγώνα με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Europa League.

Οι συμπατριώτες του δεύτερου πορτιέρο της Ομόνοιας υποστηρίζουν ότι ο Ουζόχο θα μπορούσε να σώσει τα δύο πρώτα γκολ των «Κόκκινων Διαβόλων» που σκόραραν Ράσφορντ και Μαρσιάλ. Αναφέρουν ότι ο Νιγηριανός έχει καλύτερα αντανακλαστικά από τον Φαμπιάνο και θα μπορούσε να αντιδράσει καλύτερα στις δύο από τις τρεις φορές που παραβιάστηκε η εστία των πρασίνων.

Δείτε την ανάρτηση:

Francis Uzoho, Cyprus Omonoia FC second goalkeeper has a better goalkeeping reflexes than the first choice goalkeeper. Manchester United first and second goal by Rashford and Martial would have been saved by Uzoho.@Uzohof#9japlayers🇳🇬💪🏽 pic.twitter.com/cZqQnGRvaE