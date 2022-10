BINTEO: Μετά το 23-2, γκολ η Ομόνοια στη Γιουνάιτεντ!

Έβαλε φωτιά στο ΓΣΠ ο Ανσαριφάρντ ανοίγοντας το σκορ για την Ομόνοια στο 34ο λεπτό του μεγάλου αγώνα με τη Γιουνάιτεντ!

Μετά από κλέψιμο του Μπρούνο οι πράσινοι έφυγαν στην αντεπίθεση, πλησιάζοντας την περιοχή ο Βραζιλιάνος έδωσε στον Ιρανό κι αυτός νίκησε τον Ντε Χέα!

Ήταν ένα γκολ που ήρθε... εντελώς κόντρα στη ροή του αγώνα καθώς μέχρι εκείνο το σημείο και σύμφωνα με τα στατιστικά της UEFA στην επίσημη ιστοσελίδα της, η Γιουνάιτεντ είχε 9-0 τελικές και... 23-2 επιθέσεις!

Στην τρίτη της επίθεση, ωστόσο η Ομόνοια κατάφερε αυτό που δεν μπόρεσε στις πολλές ευκαιρίες της η Γιουνάιτεντ, δηλαδή να κάνει αυτό που... μετράει: το γκολ!

GOAL | OMONIA 1-0 MAN UNITED

The visitors score with a beautiful counterattack

Malacia was dispossessed as they capitalize on the mistake and Ansarifard rifles the ball inside the net #EuropaLeague pic.twitter.com/nuKg6G5Y69