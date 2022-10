Ο «γρίφος» του Conference για Λεμεσό και Απόλλωνα...και ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής που φόρεσε τα κυανόλευκα

Ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό του Conference League στην οποία γίνεται αναφορά στον Απόλλωνα και τη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκε φωτογραφία της πόλης συνοδευόμενη από ερώτηση για το ποια ομάδα από τη συγκεκριμένη διοργάνωση αγωνίζεται εκεί. Έπειτα από λίγη ώρα η ερώτηση απαντήθηκε με τον λογαριασμό να αποκαλύπτει ότι είναι ο Απόλλωνας, αλλά ακολούθησε νέα ερώτηση. Αυτή την φορά τίθεται το ερώτημα του αγαπημένου ποδοσφαιριστή που έπαιξε στον Απόλλωνα.

Αναλυτικά:

𝗔𝗡𝗦𝗪𝗘𝗥: Apollon 🇨🇾



🤔 Favourite player to play for the club is?#UECL https://t.co/D2n1OsWF1Z