Λεμπρόν Τζέιμς: Πέμπτος σε συμμετοχές στην regular, μια ανάσα από το απόλυτο ρεκόρ

Συνεχίζει να σπάει ρεκόρ ο Λεμπρόν Τζέιμς. Αγωνιζόμενος στη νίκη των Λέικερς επί των Πέλικανς τα ξημερώματα, ο «βασιλιάς» έφτασε τις 1.505 συμμετοχές στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ, προσπέρασε τον Τζον Στόκτον (1.504) και πλέον είναι πέμπτος στη λίστα όλων των εποχών.

Πάνω από τον Λεμπρόν, που τον επόμενο μήνα κλείνει τα 40, βρίσκονται πλέον μόνο ο Ντιρκ Νοβίτσκι (1.522), Βινς Κάρτερ (1.541), Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ (1.560) και Ρόμπερτ Πάρις (1.611).

Παράλληλα, ο σούπερ σταρ της ομάδας του LA απέχει πλέον μόλις πέντε παιχνίδια από την πρώτη θέση σε αγώνες στο ΝΒΑ, κανονικές περιόδου και playoffs. Πλέον μετρά 1.792 παιχνίδια, τρία λιγότερα από τον δεύτερο Ρόμπερτ Πάρις (1.795) και πέντε από τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ (1.797).

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving into 5th all-time in GAMES PLAYED! pic.twitter.com/VkfdB49LgB