«Έδεσαν» τον Έντουαρντς με πενταετές max συμβόλαιο οι Τίμπεργουλβς!

Συμφώνησαν με τον Άντονι Έντουαρντς για max συμβόλαιο οι Τίμπεργουλβς!

Σε μια κίνηση που ήταν αναμενόμενη, η ομάδα της Μινεσότα «έδεσε» τον παίκτει που αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο, προσφέροντάς του συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και με τις μέγιστες δυνατές οικονομικές απολαβές, ύψους 260 εκατ. δολαρίων!

Ο Έντουαρντς επιλέχθηκε από τους «λύκους» στο νούμερο 1 του Draft το 2020 και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας, έχοντας 24.6 πόντους, 5.8 ριμπάουντ, 4.4 ασίστ και 1.6 κλεψίματα μέσο όρο κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

