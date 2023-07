Έμεινε στους Μάβερικς ο Κάιρι Ίρβινγκ-Συμφώνησε για άλλα τρία χρόνια

Τι κι αν δεν μπόρεσε να βρει την κατάλληλη αγωνιστική χημεία με τον Λούκα Ντόντσιτς και η σεζόν των Μάβερικς ήταν αποτυχημένη μένοντας εκτός playoffs; Ο Κάιρι Ίρβινγκ θα παραμείνει κάτοικος Ντάλας!

Ίσως η πιο σημαντική είδηση των πρώτων ωρών του ανοίγματος της free agency ήταν ότι ο 31χρονος άσος υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο, που θα του αποφέρει συνολικά 126 εκατ. δολάρια. Ο Ίρβινγκ θα έχει οψιόν για τον τρίτο χρόνο της συνεργασίας.

Σε μόλις 20 εμφανίσεις με τους Μάβερικς ο πρωταθλητής του 2016 με τους Καβαλίερς είχε 27 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ σε 38,2 λεπτά κατά μέσο όρο.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μαρκ Κιούμπαν, είχε εξ αρχής εκφράσει την επιθυμία να κρατήσει τον Ίρβινγκ, τον οποίο φήμες τις προηγούμενες μέρες έστελναν στους Λέικερς ή τους Σανς. Τελικά όμως δεν το κουνά από το Ντάλας, το οποίο περιμένει την ερχόμενη σεζόν η συνεργασία με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι πιο αποδοτική.

Free agent Kyrie Irving has agreed to a three-year, $126 million contract to return to the Dallas Mavericks, with a player option in third season, @TheAthletic @Stadium learned.