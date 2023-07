Οριστικά εκτός Παγκοσμίου ο Μπεν Σίμονς για Αυστραλία

Έχει πάψει πλέον να αποτελεί είδηση... Ο Μπεν Σίμονς και τυπικά θα απουσιάσει από την προσπάθεια της Αυστραλίας στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο (25/8-10/9).

Ο γκαρντ των Νετς έχει να αγωνιστεί με το εθνόσημο από το πρωτάθλημα Ωκεανίας, πριν δέκα χρόνια. «Χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθεί στην αποκατάστασή του», αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της ομοσπονδίας.

H καριέρα του Σίμονς είναι σε ραγδαία πτώση τα τελευταία 2-3 χρόνια και φέτος αγωνίστηκε για τελευταία φορά στις 15 Φεβρουαρίου, ενώ έκανε αρνητικό ρεκόρ καριέρας σε συμμετοχές (42), λεπτά (26,3), πόντους (6,9), ριμπάουντ (6,3) και ασίστ (6,1) κατά μέσο όρο.

Τα «καγκουρό» έχουν κληρωθεί στον ίδιο όμιλο τη Γερμανία, τη Φινλανδία και την «οικοδέσποινα» Ιαπωνία, που θα λάβει χώρα στην Οκινάουα.

Ben Simmons and the Brooklyn Nets have advised Basketball Australia that Ben is unavailable for the World Cup.

Ben needs more time to focus on his rehab and he looks forward to being part of the Boomers in the future.

We wish Ben all the best in his recovery. pic.twitter.com/XJ41uqA9Ya