Ενδιαφέρονται για τον Τρέι Γιανγκ οι Λέικερς

Άδοξα ολοκληρώθηκε η σεζόν για τους Λέικερς.

Η ομάδα του Λος Άντζελες έχασε και το τέταρτο παιχνίδι από τους Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς και έμεινε με «σκούπα» εκτός τελικών ΝΒΑ.

Πλέον, οι «λιμνάνθρωποι» σχεδιάζουν το μέλλον τους και σύμφωνα με το «Athletic», έχουν σκοπό να προχωρήσουν σε ανταλλαγή ώστε να αποκτήσουν έναν σταρ.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι Λέικερς έχουν ήδη αρχίσει να σκέφτονται σοβαρά την περίπτωση του Τρέι Γιανγκ και προσπαθούν να βρουν τις λύσεις προκειμένου να προσεγγίσουν.

Φέτος ο Γιανγκ είχε κατά μέσο όρο 26.2 πόντους, 10.2 ασιστ και 34% στα τρίποντα ενώ το συμβόλαιό του με την Ατλάντα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, κάτι που σημαίνει πως μόνο μέσω ανταλλαγής μπορεί να πάει στο LA.

The Lakers' desire for a third star is known. And while Kyrie Irving remains the preference, other options are being explored.



Los Angeles has internally discussed the possibility of acquiring Trae Young, league sources tell @jovanbuha.



More potential offseason moves: