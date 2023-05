Η απάντηση του Στεφ Κάρι στην ερώτηση «Ποιος μπορεί να σε σταματήσει;»

Ο Στεφ Κάρι με 50 πόντους οδήγησε τους Γουόριορς σε νίκη με 120-100 στο Σακραμέντο και την πρόκριση με 4-3 στα ημιτελικά της Δύσης.

«Πάμε κόντρα στις πιθανότητες συνεχίζοντας να παίζουμε σε υψηλό επίπεδο. Ξέρω πως όλοι θέλουν να σε δουν να αποτυγχάνεις, είμαστε σε αυτό το σημείο τώρα, αλλά μου αρέσει πολύ που ακόμη διαψεύδουμε τον υπόλοιπο κόσμο», τόνισε ο 35χρονος άσος.

Στο ερώτημα «Ποιος μπορεί να σταματήσει τον Στεφ Κάρι;» ο ηγέτης των πρωταθλητών απάντησε «Ελπίζω να μη χρειαστεί να το μάθουμε ποτέ».

Σημειώνεται πως ο Κάρι πέτυχε ή έδωσε ασίστ για τους 66 από τους 120 πόντους της ομάδας του, ενώ επιχείρησε ή δημιούργησε 53 από τα 100 σουτ των Γουόριορς στο ματς.

Who can stop Steph Curry?



"Hopefully we never find out." 😂 pic.twitter.com/d3fzCJg0BG