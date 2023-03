Νοβίτσκι, Γκασόλ, Πάρκερ και Πόποβιτς μπαίνουν στο Hall of Fame

Στο περιθώριο του Final 4 του NCAA στο Χιούστον, το προσεχές Σάββατο, θα γίνει και η τελετή εισόδου της τάξης του 2023 στο Hall of Fame. Σύμφωνα με τον Άντριαν Βονιαρόφσκι, ήδη έχει εγκριθεί η είσοδος στο πάνθεον του αμερικανικού μπάσκετ έξι πολύ μεγάλων μορφών.

Ο θρύλος των Μάβερικς και πρωταθλητής μια φορά, Ντιρκ Νοβίτσκι, ο κορυφαίος προπονητής Γκρεγκ Πόποβιτς που οδήγησε τους Σπερς σε πέντε τίτλους, ένα από τα... πρωτοπαλίκαρά του στο Σαν Αντόνιο, ο Τόνι Πάρκερ, ο Πάου Γκασόλ που πήρε εκτός των άλλων δύο δαχτυλίδια με τους Λέικερς, αλλά και η Μπέκι Χάμον, μια από τις μεγαλύτερες μορφές του WNBA και πλέον προπονήτρια, θα μπουν στο Hall of Fame.

ESPN Sources: Dwyane Wade, Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Tony Parker, Becky Hammon and Gregg Popovich are among the finalists who’ve been elected into Naismith Basketball Hall of Fame class of 2023. Formal announcement will come at Final Four in Houston this weekend.