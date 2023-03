Τέλος η σεζόν για τον Μπεν Σίμονς!

Πρόωρο τέλος στη σεζόν για τον Μπεν Σίμονς!

Ο Αυστραλός γκαρντ/φόργουορντ δεν θα παίξει ξανά φέτος με τους Νετς, όπως ανακοίνωσε ο προπονητής τους, Ζακ Βον.

Ο 26χρονος είναι στα… πιτς εδώ και μερικές εβδομάδες εξαιτίας ενός προβλήματος στη μέση. Αυτή την στιγμή, είναι σε πρόγραμμα αποθεραπείας και προκειμένου να επιστρέψει απολύτως υγιής, το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Μπρούκλιν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αγωνιστεί άλλο.

Φέτος, ο Σίμονς μέτρησε 42 παιχνίδια με τους Νετς, έχοντας κατά μέσο όρο 6,9 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 6,1 ασίστ.

Αυτή την στιγμή, το ρεκόρ της ομάδας του Μπρούκλιν είναι στο 40-35 και βρίσκεται στην 6η θέση της Ανατολής.

The Nets have ruled out Ben Simmons for the remainder of the season. Simmons is beginning a rehab program on his back, Nets coach Jacque Vaughn says.