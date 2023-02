Αντετοκούνμπο: «Θα πάρω 50 τσίζμπεργκερ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θυμήθηκε την επική παραγγελία που είχε κάνει μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά τώρα θέλει να φάει 50 τσίζμπεργκερ!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα επιχειρήσει να φάει πενήντα τσίζμπεργκερ! Το είπε (λιγότερο) μεταξύ σοβαρού και (περισσότερο) αστείου, μετά το νέο κατόρθωμα των 54 πόντων στην νίκη των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς (106-105).

Ο Greek Freak θυμήθηκε την επική παραγγελία που είχε κάνει μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ζητώντας 50 κομμάτια κοτομπουκιές, όσοι και οι πόντοι που είχε σημείωσε στο Game 6 απέναντι στους Φοίνιξ Σανς.

Όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

Για το άστοχο σουτ του Λέοναρντ στην τελευταία φάση του αγώνα: «Οι σπουδαίοι παίκτες δύσκολα αστοχούν δύο φορές, αλλά παίξαμε καλή άμυνα στον Λέοναρντ. Ήταν καλό σουτ, αλλά εκτός ισορροπίας. Μάθιους και Κόνατον ήταν εκεί, έπαιξαν δυνατά και έκαναν σπουδαία δουλειά».

Τι σημαίνει για αυτόν ότι έπειτα δύο χαμένες βολές (στο 104-105) κέρδισε νέο φάουλ και ευστόχησε στις 2 επόμενες βολές που εκτέλεσε: «Απλώς εμπιστεύομαι την δουλειά μου. Και οι προηγούμενες βολές έμοιαζαν καλές. Δεν φοβάμαι την γραμμή των βολών. Ξανά πήγα προς το καλάθι, κέρδισα φάουλ, πήγα στην γραμμή, εμπιστεύτηκα την δουλειά μου και τις έβαλα. Σε τέτοιες καταστάσεις κάποιοι παίκτες φοβούνται. Εγώ προτιμώ όμως να χάσω 4 σερί βολές. Προφανώς θα εκνευριστώ, αλλά τουλάχιστον θα ξέρω ότι μετά θα δουλέψω σκληρά ελπίζοντας στο καλύτερο. Προσπαθώ να μην φοβάμαι στην στιγμή. Εμπιστεύομαι την δουλειά μου και ελπίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλό τις περισσότερες φορές».

Για το γεγονός ότι οι αντίπαλες ομάδες τοποθετούν πλέον σέντερ στο μαρκάρισμά του και τι σκέφτεται όταν συμβαίνει αυτό: «Απλώς εμπιστεύομαι το ταλέντο μου και το ένστικτό μου. Δεν έχει σημασία. Δεν ήμουν καλός σήμερα στην αρχή. Ξεκίνησα με 1/7 σουτ. Προσπαθώ να είμαι επιθετικός, να δημιουργήσω για εμένα και τους συμπαίκτες μου και να εμπιστευτώ τα δυνατά μου σημεία. Είχα πολλά ελεύθερα σουτ, έπρεπε να τα πάρω με αυτοπεποίθηση και να ελπίζω για το καλύτερο.

Ανεξάρτητα με το ποιος με μαρκάρει όμως πρέπει να είμαι επιθετικός, να πάω στο καλάθι, να δημιουργώ για τους συμπαίκτες μου, να κερδίζω φάουλ. Να εμπιστεύομαι την δουλειά μου. Δεν έχει σημασία. Τα έχω δει όλα. Έχω παίξει απέναντι σε double-team, με το να μου αρνούνται την μπάλα, κόντρα σε τείχος, κόντρα στον καλύτερο αμυντικό, με ζώνη, με παίκτες να με περιμένουν στο καλάθι, box-and-1.

Ίσως ξεχνάω και κάποια από τις άμυνες που έχω αντιμετωπίσει. Απλώς προσπαθώ να βρω τις απαντήσεις στο τεστ. Πρέπει να εμπιστευτείς τον εαυτό σου. Την στιγμή που θα αμφισβητήσεις τον εαυτό σου, έχεις πρόβλημα. Όσο εμπιστεύομαι τον εαυτό μου και τους συμπαίκτες μου, οι απαντήσεις στα τεστ γίνονται ευκολότερες. Δούλεψε για τους Κλίπερς στην πρώτη περίοδο όταν είχαν σέντερ πάνω μου (Ζούμπατς), όπου είχα 1/7 σουτ».

«Μου αρέσει να μπαίνω στην ίδια πρόταση με τον Τζαμπάρ»

Για το αν άλλαξε η προσέγγισή του όταν ο Ζούμπατς έφτασε τα 3 φάουλ: «Δεν το ήξερα εκείνη την στιγμή. Απλώς προσπάθησα να επιτεθώ στο καλάθι. Προφανώς με άφηνε να πάρω πολλά σουτ. Μπορώ να σουτάρω 25 από αυτά και να βάλω κάποια από αυτά, αλλά, αν γίνει αυτό, οι συμπαίκτες μου δεν ακουμπούν την μπάλα, δεν έχουμε καλή κυκλοφορία και δίνουμε στην αντίπαλη άμυνα αυτό που θέλει.

Πρέπει να είμαι επιθετικός, να με νιώσει η αντίπαλη άμυνα, να πάω στο καλάθι, να πάω στο επιθετικό ριμπάουντ, να πάω στις βολές. Θα υπάρξουν στιγμές που θα πρέπει να πάρω αυτά τα σουτ, επειδή πιστεύω ότι θα μπουν. Κάποιες φορές η αντίπαλη άμυνα σου δίνει αυτό το σουτ συνέχεια. Αυτό έκαναν οι Κλίπερς και έπιασε για ένα διάστημα. Μιλησα όμως με τον Θανάση και μου είπε ότι πρέπει να με νιώσει η αντίπαλη άμυνα, να πάω στο καλάθι, να καρφώσω σε κάποιον. Και είχε δίκιο. Μόλις άρχισα να έχω αυτή τη νοοτροπία, όλα τα άλλα άνοιξαν για μένα».

Για το γεγονός ότι μπήκε στην ίδια πρόταση με τον Αμντούλ-Τζαμπάρ και αν σημαίνει περισσότερα για αυτόν να έχει 50 αντί για 49 πόντους: «Όχι απαραίτητα. Μπορείς να βάλεις 50 πόντους και να χάσεις. Απλώς πρέπει να νικήσεις. Προτιμώ να έχω 22 πόντους και να νικήσουμε, γιατί αυτό που με νοιάζει είναι να βάλω την ομάδα σε θέση να νικήσει. Μου αρέσει να μπαίνω στην ίδια πρόταση με τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ. Δεν περίμενα ποτέ να σκοράρω 50 πόντους όταν έγινα ντραφτ. Είναι τρελό το ταξίδι μου. Όταν έχω σκοράρει 50 πόντους, σκέφτομαι μετά από ένα ματς ότι είναι τρελό. Αυτό όμως είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και πίστης στον εαυτό μου. Το να είμαι στην ίδια πρόταση με τον Καρίμ είναι σπουδαίο κομπλιμέντο, αλλά πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω έτσι. Πιστεύω ότι έχω και άλλα επίπεδα να ξεκλειδώσω και θα κάνω ό,τι μπορώ για να το κάνω, να βελτιωθώ και να βοηθήσω την ομάδα μου να νικήσει».

Για το αν έχει πλάκα να σκοράρει 50 πόντους: «Σίγουρα έχει πλάκα. Την άλλη φορά πήρα 50 κοτομπουκιές. Τώρα θα πάρω 50 τσίζμπεργκερ, θα προσπαθήσω να φάω όσα περισσότερα μπορώ και τα άλλα θα τα δώσω στον γιο μου ή τον σκύλο μου».

Για το τι τον έκανε σίγουρο πριν μερικές ημέρες ότι ο Χόλιντεϊ θα γινόταν All Star: «Είμαστε η 2η καλύτερη ομάδα στην Ανατολή και πάμε για την πρώτη θέση. Παίζει εκπληκτικά. Προφανώς έλειπε ο Μίντλετον και ο Χόλιντεϊ μας κουβάλησε. Ήταν επιθετικός. Στα παιχνίδια που έλειπα ήταν ο ηγέτης της ομάδας σε άμυνα και επίθεση. Ήξερα ότι θα γινόταν All Star, το συζητήσαμε και έλεγε ότι θα προτιμούσε να μην είναι All Star. Θα σε δω εκεί όμως, δεν θα έχεις ρεπό. Οι άλλοι θα πάνε σε τροπικά νησιά και θα βρέξουν τα πόδια τους στον ωκεανό. Εμείς όμως θα είμαστε στο All Star Game και θα παίζουμε σκληρά. Χαίρομαι για αυτόν, χαίρομαι που κάναμε το ταξίδι αυτό και ελπίζω να εκπροσωπήσουμε τους Μπακς και την οικογένειά μας. Να το απολαύσουμε. Το αξίζει και δεν πιστεύω ότι υπάρχει ποτέ παίκτης που να έχει γίνει All Star με 10 χρόνια διαφορά. Αυτό είναι τρελό. Πιστεύω ότι έπρεπε να είναι περισσότερες φορές All Star. Είμαι χαρούμενος για αυτόν και θα κάνω ό,τι μπορώ για να τον διαλέξω στην ομάδα μου».

Για το τι άλλαξε στους Μπακς όταν βρέθηκαν στο -21: «Βγάλαμε κάποιες μεγάλες φάσεις. Ο Μίντλετον και ο Ινγκλς έβγαλαν φάσεις. Βγάλαμε άμυνες, πήραμε ριμπάουντ. Το κάναμε όλοι μαζί, κάνοντας μπλοκ-άουτ στον Ζούμπατς. Τρέξαμε, δημιουργήσαμε σουτ, μπήκαμε ξανά στο παιχνίδι. Τότε πιστέψαμε στην νίκη και όταν έγινε αυτό ήμασταν ακόμα πιο επιθετικοί, φτάνοντας στην νίκη».

Για τον αγώνα με τους Χιτ που ακολουθεί: «Είναι μία σκληρή ομάδα, που παλεύει για 48 λεπτά. Πρέπει να έχουμε το ίδιο σκεπτικό. Δεν θα είναι εύκολο. Το γεγονός ότι σε αυτό το ματς θα είμαστε εγώ και ο Μίντλετον δεν έχει διαφορά. Χάσαμε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια από το Μαϊάμι. Πρέπει να βγούμε στο παρκέ και να παίξουμε, όχι απλώς να μιλάμε για αυτό. Να προσπαθήσουμε να νικήσουμε και να βοηθήσουμε την ομάδα ώστε να είναι σε θέση να είναι επιτυχημένη. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι όμως. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε για 48 λεπτά, για ένα σκληρό παιχνίδι, κόντρα σε μία ομάδα που τρέχει και σουτάρει πολλά τρίποντα. Αν παίξουμε καλή άμυνα, πάρουμε ριμπάουντ και δεν κάνουμε λάθη θα έχουμε ελπίδα να νικήσουμε. Αύριο θα δούμε βίντεο και θα ετοιμαστούμε για το ματς».

gazzetta.gr