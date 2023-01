NBA: Ο Λεμπρόν δεν άφησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εκτός εξίσωσης για τον μελλοντικό πρώτο σκόρερ

Ο Λεμπρόν Τζέιμς βαδίζει με μαθηματική ακρίβεια προς την πρωτιά των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του NBA.

Η διαφορά του από τον πρώτο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ έχει πέσει κάτω από τους 450 πόντους και με τους ρυθμούς που σκοράρει θα φτάσει την ιστορική προσπέραση σε λιγότερες από 20 συμμετοχές. Ήδη οι Αμερικανοί προετοιμάζουν το έδαφος για τη στιγμή που θα πατήσει την απάτητη ως σήμερα κορυφή.

Θεωρούν πως ήδη τα 'χει καταφέρει και του συμπεριφέρονται ως αυτόν που θα κρατά εφεξής το μεγάλο ρεκόρ. Ειδάλλως δεν θα τον ρωτούσαν ποιος είναι αυτός που ο ίδιος υπολογίζει ότι μπορεί να τον αφήσει πίσω κάποια στιγμή στο μέλλον.

Ο πρώτος που 'ρθε στο μυαλό του "Βασιλιά" ήταν ο Κέβιν Ντουράντ. Διότι η επαφή του με το καλάθι είναι ερωτικής φύσεως και τα ποσοστά ευστοχίας του είναι σταθερά υψηλά.

Πάντως ο Λεμπρόν δεν άφησε εκτός κουβέντας τον Κάιρι Ίρβινγκ, τον Λούκα Ντόντσιτς, τον Τζόελ Εμπίντ, αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, διότι όλοι τους ανεξαιρέτως έχουν τον τρόπο να φορτώνουν με πόντους τα καλάθια.

LeBron James on who could surpass him on the All-Time scoring list:



"KD's the first name that comes to mind for sure. Kevin Durant's name is 'Easy Money' & 'Slim Reaper' for a reason... Kyrie, Luka, Embiid, Giannis. Those guys put numbers on the board."pic.twitter.com/MliMxild2y