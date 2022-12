Έσπασαν σερί 13.884 αγώνων με την επική ανατροπή επί των Νικς οι Μάβερικς!

Η μυθική εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς στη νίκη των Ντάλας Μάβερικς επί των Νιου Γιορκ Νικς μονοπωλεί το ενδιαφέρον στο ΝΒΑ, όμως πέραν των κατορθωμάτων του Σλοβένου, αξίζει να σταθεί κανείς στο ασύλληπτο σερί που έσπασαν οι Μαβς.

Βλέπετε, μετά την εύστοχη βολή του ΜακΜπράιντ στα 33.9’’ οι Νικς βρίσκονταν μπροστά με 112-103, όμως απέτυχαν να διατηρήσουν το +9, με το ματς να οδηγείται στην παράταση μετά το τρομερό comeback των Μάβερικς.

Εντέλει, οι τελευταίοι επικράτησαν στο έξτρα πεντάλεπτο, σπάζοντας το σερί 13.884 αγώνων τα τελευταία 20 χρόνια, όπου ΟΛΕΣ οι ομάδες που είχαν διαφορά εννέα πόντων στα τελευταία 35’’ έπαιρναν τελικά τη νίκη!

NBA teams were 0-13,884 in the last 20 seasons when trailing by at least nine with 35 or fewer seconds remaining, per @ESPNStatsInfo.



Luka Doncic and the Mavs pulled off a miracle.