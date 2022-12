ΛεΜπρόν Τζέιμς για Νοβίτσκι: «Είναι θρύλος, είδωλο, ο καλύτερος μη Αμερικανός όλων των εποχών μαζί με τον Τζινόμπιλι»

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι έλαβε ακόμα μία τιμή από τους Μάβερικς, που αποκάλυψαν το άγαλμά του, το οποίο παρουσίαζε φυσικά την αγαπημένη του κίνηση, το fade away σουτ στο ένα πόδι. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς το είδε αυτό και σε ερώτηση που δέχθηκε για τον Γερμανό δεν κρατήθηκε και τον αποθέωσε.

«Ήξερα ότι το άγαλμά του θα έδειχνε ένα fade away στο ένα πόδι, έπρεπε να είναι αυτό" δήλωσε αρχικά ο ΛεΜπρόν, για να προσθέσει: "Ο Ντιρκ είναι ένας θρύλος, ένα είδωλο, ο καλύτερος μη Αμερικανός παίκτης όλων των εποχών μαζί με τον Μανού Τζινόμπιλι. Αυτό που έφερε στο Ντάλας ήταν απίστευτο. Ήταν σκληρός».

Ακολούθως ο Τζέιμς τόνισε: «Έφερε την επανάσταση ως Stretch-4. Ένα μεγάλο κορμί που μπορεί να βάλει την μπάλα στο παρκέ, να τελειώσει πάνω από την στεφάνη στα πρώτα του χρόνια και μετά σούταρε από μέση απόσταση, μέχρι που έφτασε μέχρι το τρίποντο.

Δεν μπορούσες να τον μαρκάρεις με κοντό παίκτη γιατί ήταν πολύ ψηλός. Δεν μπορούσες να του βάλεις αργό ψηλό παίκτη γιατί είχε γρήγορο πρώτο βήμα. Και δεν μπορούσες να κόψεις το σουτ του επειδή σούταρε την μπάλα πίσω από το κεφάλι του σαν τον Λάρι Μπερντ. Στην συζήτηση για τους καλύτερους πάουερ φόργουορντ όλων των εποχών είναι ακριβώς εκεί, μαζί με τον Μπάρκλεϊ, τον Ντάνκαν, τον Γκαρνέτ, τον ΜακΧέιλ και όλους αυτούς. Ήταν σκληρός».

Δείτε το VIDEO με τον ΛεΜπρόν να αποθεώνει τον Νοβίτσκι:

"He's a legend, he's an icon... that boy was cold."



LeBron on Dirk's statue and legacy 🗣️ pic.twitter.com/81QoTVfxTA