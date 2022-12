Nτουράντ: «Εγώ είμαι υπεύθυνος που δεν παίζουμε τα Χριστούγεννα»

Τουλάχιστον το παραδέχτηκε. Ο Κέβιν Ντουράντ σε συνέντευξη του σε αμερικανικό Mέσο, τόνισε πως ο ίδιος είναι υπεύθυνος που η ομάδα του δεν θα πατήσει παρκέ την ημέρα των Χριστουγέννων.

Είναι παράδοση το ΝΒΑ ανήμερα των Χριστουγέννων να βάζει αγώνες οι οποίοι είτε θα είναι ανταγωνιστικοί είτε θα έχουν τα πιο λαμπρά ταλέντα του πρωταθλήματος. Ωστόσο, φέτος θα απουσιάζουν δύο από τους καλύτερους παίκτες, ο λόγος φυσικά για τους Κέβιν Ντουράντ και Κάιρι Ίρβινγκ με το φταίξιμο να είναι του πρώτου. Διότι, το περασμένο καλοκαίρι απαίτησε από την διοίκηση των Νετς να τον δώσουν σε ανταλλαγή, με αποτέλεσμα το ΝΒΑ χωρίς να γνωρίζει που θα καταλήξει ο «KD» δεν συμπεριέλαβε την ομάδα από το Μπρούκλιν στο πρόγραμμα των Χριστουγέννων.

«Εγώ φταίω που δεν παίζουμε τα Χριστούγεννα, λόγω του τι έγινε το καλοκαίρι. Το Νετς-Νικς θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον ματς, ελπίζω του χρόνου να πραγματοποιηθεί», ανέφερε ο πρώην MVP.

Στα 10 παιχνίδια Χριστουγέννων που έχει δώσει το παρόν ο 33χρονος σούπερ σταρ, μετράει 29,9 πόντους, 7,4 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ εκτελώντας παράλληλα με 52% στα σουτ εντός πεδιάς.

Sources: NBA’s 2022 Christmas Day schedule:



Bucks at Celtics

76ers at Knicks

Suns at Nuggets

Lakers at Mavericks

Grizzlies at Warriors