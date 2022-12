«Μπηχτή» πέταξε ο Ίρβινγκ στην Nike μέσω μηνύματος που είχε γράψει στα παπούτσια του

«Σπόντα» πέταξε ο Κάιρι Ίρβινγκ στην Nike μέσω μηνύματος που είχε γράψει στα παπούτσια του, στον αγώνα με αντίπαλο τους Χόρνετς. Όπως είναι γνωστό, πριν δύο ημέρες η τεράστια πολυεθνική έληξε την συνεργασία της με τον «Uncle Drew», αλλά ο ίδιος από ότι φαίνεται δεν πτοήθηκε καθόλου από το γεγονός αυτό.

Συγκεκριμένα ο αστέρας των Νετς, ζωγράφισε με μαύρο μαρκαδόρο πάνω από το σήμα της Nike και με χρυσό πρόσθεσε το μήνυμα του. Το οποίο αναφέρει: «Σε ευχαριστώ Θεέ Μου, είμαι ελεύθερος. ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ». Ο 30χρονος, πλέον ψάχνει νέο συμβόλαιο με εταιρία ενδυμασίας και παπουτσιών.

Kyrie Irving wrote “I AM FREE” and “LOGO HERE” over the Swoosh on his shoes in his first game after splitting with Nike 😳 pic.twitter.com/Vc3itXCgXW