Συμφώνησαν για ανανέωση της συνεργασίας τους Μπουλς και Ντόνοβαν

Στον τεχνική ηγεσία των Σικάγο Μπουλς για πολλά ακόμα χρόνια αναμένεται να παραμείνει ο πολύπειρος προπονητής, Μπίλι Ντόνοβαν, με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Σαμς Σαράνια, να αναφέρει πως οι δύο πλευρές τα έχουν βρει για ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο Ντόνοβαν βρίσκεται στον πάγκο των Μπουλς από τον Σεπτέμβριο του 2020, καταφέρνοντας κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν να οδηγήσει τους «ταύρους» στα playofffs, μετά από απουσία τεσσάρων χρόνων.

Sources: The Chicago Bulls signed head coach Billy Donovan to a contract extension after last season's playoff run snapping a four-year postseason drought, adding years to his original four-year deal.



