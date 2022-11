Νετς: Οι έξι προϋποθέσεις για Ίρβινγκ ώστε να επιστρέψει στην ομάδα

Υπό έξι αυστηρές προϋποθέσεις θα δεχτούν οι Νετς τον Κάιρι Ίρβινγκ πίσω στην ομάδα. Ο 30χρονος γκαρντ έχει τεθεί εκτός δράσης για τουλάχιστον πέντε αγώνες μετά το αντισημιτικό post που έκανε και τη στάση του να μη δείξει αρχικά μεταμέλεια.

Για να επιστρέψει στις αγωνιστικές δραστηριότητες της ομάδας, ο ιδιόρρυθμος άσος θα πρέπει να τηρήσει στο ακέραιο έξι όρους. Αυτοί, σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Χαράνια, είναι:

-να απολογηθεί και να καταδικάσει τη συγκεκριμένη ταινία («Hebrews to Negroes: Wake Up Black America») με τα αντισημιτικά που αναδημοσίευσε στο Twitter.

-να προχωρήσει σε δωρεά 500 χιλιάδων δολαρίων σε καμπάνιες κατά του μίσους και των διακρίσεων.

-να ακολουθήσει ειδική εκπαίδευση για ευαίσθητα ζητήματα.

-να ακολουθήσει εκπαίδευση για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού.

-να συναντηθεί με τους ανθρώπους τόσο της Anti-Defamation League και της εβραϊκής κοινότητας και έπειτα με τον ιδιοκτήτη της ομάδας Τζο Τσάι!

-να συναντηθεί με τον ιδιοκτήτη των Νετς, Τζο Τσάι, δείχνοντας συγκαταβατικότητα.

Sources: Nets have delivered Kyrie Irving six items he must complete to return to team:



- Apologize/condemn movie

- $500K donation to anti-hate causes

- Sensitivity training

- Antisemitic training

- Meet with ADL, Jewish leaders

- Meet with Joe Tsai to demonstrate understanding