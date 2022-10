Η βασική πεντάδα των Λέικερς τα... σπάει από το τρίποντο

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/10) οι Λέικερς γνώρισαν τη δεύτερη ήττα (103-97) τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις, τη φετινή χρονιά, από του Κλίπερς.

Το συμπέρασμα που βγαίνει από το παιχνίδι των «λιμνανθρώπων» με την άλλη ομάδα του Λος Άντζελες, αλλά και αυτό με τους Γουόριορς στη πρεμιέρα, είναι πως μάλλον χρειάζονται μία καλή προσθήκη σουτέρ στο ρόστερ τους.

Η βασική πεντάδα του Ντάρβιν Χαμ, σουτάρει με 24/101 τρίποντα, στα πρώτα της δύο παιχνίδια.

The Lakers need shooting!



They have made just 24 of their 101 jump shots this season.



Starting 5 Jump Shots, First 2 Games:

LeBron James ........ 6 of 22

Lonnie Walker .........3 of 14

Anthony Davis ........ 2 of 12

Patrick Beverley ...... 2 of 11

Russell Westbrook ... 2 of 11 pic.twitter.com/qPaqvezchn