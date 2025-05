ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟ: Βροντερό «παρών» από τους φίλους του Ολυμπιακού στο Παναθηναϊκός-Φενέρ!

Βροντερό «παρών» από τους φίλους του Ολυμπιακού στην Etihad Arena!

Οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» που έχουν ταξιδέψει στο Άμπου Ντάμπι έχουν πάρει από νωρίς τη θέση τους στις κερκίδες ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα με τη Μονακό, παρακολουθώντας τον ημιτελικό του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε και συμβάλλοντας στην εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα!

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Olympiacos fans enjoying the first game of the evening! #F4GLORY pic.twitter.com/g51dFGf3Gr