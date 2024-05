ΒΙΝΤΕΟ: Ντόπες από Μπαρτζώκα για την επόμενη μέρα - «Πάμε, ψηλά τα κεφάλια»

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Ρεάλ και αποκλείστηκε στα ημιτελικά του φάιναλ-4 της Euroleague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες του μετά από την ήττα στην Uber Arena και τόνισε ότι πρέπει άπαντες να είναι περήφανοι για τη φετινή προσπάθεια της ομάδας.

«Πρέπει να είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ περήφανοι και ικανοποιημένοι για το ταξίδι μας στη φετινή σεζόν. Δώσατε τα πάντα στην EuroLeague. Έχουμε ακόμα έναν τίτλο που πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να τον κατακτήσουμε. Μην έχετε κατεβασμένα κεφάλια, παιδιά. Ήταν τρία Final Four στη σειρά, δεν ήμασταν τυχεροί σε κάποιες λεπτομέρειες. Ίσως δεν ήμασταν αρκετά καλοί για να φτάσουμε στον τίτλο. Όπως και να έχει δώσαμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Πάμε, ψηλά τα κεφάλια».

🔴⚪️The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.

✊🏽 Chin up!

🗣️ Bartzokas: «We have one more title and we need to do what ever we can to get it».

Let’s do it!#RMBOLY #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #F4Glory pic.twitter.com/Sqv8LMP61R