Αλύγιστη «βασίλισσα» έκανε ξανά το «break» και φέρνει την Παρτιζάν στο.... κάστρο της!

Απίθανη «βασίλισσα», άλωσε την «Stark Arena» και φέρνει τη σειρά στο... κάστρο της! Πραγματοποιώντας μια ψυχωμένη και σταθερή εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε νέο «break» στην έδρα της Παρτιζάν, της οποίας και επικράτησε με 85-78, φέρνοντας τη σειρά στα ίσα (2-2) και στέλνοντάς την σε πέμπτο ματς στη Μαδρίτη!

Το ματς:

Πριν την έναρξη του αγώνα, το κλίμα στην κατάμεστη «Stark Arena» ήταν πολύ βαρύ μετά τα όσα συνέβησαν χθες στο Βελιγράδι με την πολύνεκρη επίθεση σε σχολείο της περιοχής. Το τραγικό αυτό συμβάν ήταν ξεκάθαρο πως επηρέασε πάρα πολύ την ομάδα της Παρτιζάν, η οποία μπήκε μαγκωμένη και… κάπως χαμένη στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Από την άλλη, η Ρεάλ Μαδρίτης, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το μουδιασμένο ξεκίνημα των γηπεδούχων, και με τα συνεχόμενα τρίποντα των Χάνγκα και Μούσα, ξέφυγε στο +10 για το 17-7 στο 6’.

Οι «μερένχες» συνέχισαν να βρίσκουν στόχο πίσω από τα 6,75μ., και με το τρίτο τρίποντο του Χάνγκα και εν συνεχεία του Χεζόνια πήγαν στο +14 (13-27), προτού, ο Παπαπέτρου με buzzer beater κάνει το 27-15 του δεκαλέπτου.

Ένα καλάθι το οποίο έδωσε την απαραίτητη ψυχολογία στον Έλληνα φόργουορντ, ο οποίος πέτυχε δύο τρίποντα στις αρχές της δεύτερης περιόδου, κατεβάζοντας τη διαφορά στου έξι (26-32 στο 13’). Κάπου εκεί, οι ΛεΝτέι και Λεσόρ ανέλαβαν δράση για την Παρτιζάν, και εκμεταλλευόμενοι τα φάουλ των Ταβάρες και Ράντολοφ στη θέση «5», έφεραν το ματς στα ίσα (42-42). Το… χαζό φάουλ του Μαντάρ στον Γιούλ, 2,2’’ πριν το φινάλε, έδωσε την ευκαιρία στον Ισπανό να στείλει τη Ρεάλ στα αποδυτήρια με το υπέρ της 45-42.

Τελείως διαφορετικό το σκηνικό στο δεύτερο ημίχρονο, με τους φίλους των γηπεδούχων να ξεκινούν το τραγούδι - στο πρώτο μέρος δεν υπήρξαν συνθήματα ως φόρος τιμής στην μνήμη των θυμάτων - στις εξέδρες, δίνοντας ώθηση στην ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, η οποία μέσω της καλής της άμυνας μείωσε στο 46-45 στο 23'.

Ένα έμμεσο τρίποντο του Μούσα έφερε τη Ρεάλ στο +4 (45-49), με τους ΛεΝτέι και Άντζουσιτς να απαντούν με ένα γρήγορο 6-0 για το πρώτο σερβικό προβάδισμα στον αγώνα (51-49) στο 25'! Λίγο αργότερα, το τρίτο τρίποντο στο ματς του εξαιρετικού απόψε, Ιωάννη Παπαπέτρου, έδωσε εκ νέου το πάνω χέρι στο σκορ στην Παρτιζάν (54-52), με τη Ρεάλ Μαδρίτης να απαντά με το δίδυμο Ταβάρες-Ντεκ και με ένα σερί 9-1 στο τελευταίο τρίλεπτο του δεκαλέπτου, να κλείνει την τρίτη περίοδο στο +6 για το 61-55.

Ο Ζακ ΛεΝτέι το είχε πάρει προσωπικά. Με 23 πόντους και ενώ το ματς ήθελε 5 λεπτά για το τέλος, ο Αμερικανός σέντερ οδήγησε την Παρτίζαν στο 70-71 και οι ελπίδες πρόκρισης ήταν ακόμα ζωντανές.

Και ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού και της Ζαλγκίρις συνέχισε το... μονότονό του παιχνίδι: Εκεί που ο Ροντρίγκεθ έδειξε κρύο αίμα με τρίποντο, ο ΛεΝτέι μείωσε ξανά σε 74-76.

Ο τραυματισμός του Ντεκ

Και όχι μόνο. Ο Γκάμπριελ Ντεκ τραυματίστηκε στο γόνατο (μετά από σύγκρουση σε διεκδίκηση με τον ΛεΝτέι) και αποχώρησε από το παρκέ υποβασταζόμενος (!) , έχοντας 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ.

Στο όριο των δύο λεπτών, ο ΛεΝτέι ήταν και πάλι κομβικός, κέρδισε το επιθετικό φάουλ από τον Γουίλιαμς - Γκος.

Ο τελευταίος έπαιξε καλή άμυνα, κέρδισε την κατοχή και στην εξέλιξη πήρε βολές για να φέρει την ομάδα του στο +6, 1:42 πριν το τέλος.

Το αρχικό πλάνο της Παρτίζαν για τρίποντο... χάθηκε, αλλά η Ρεάλ με δύο λάθη του Γουίλιαμς - Γκος έδωσε την ευκαιρία για 4 πόντους στη σέρβικη ομάδα και το σκορ έγινε 78-80 σε χρόνο ρεκόρ!

Όσες ευκαιρίες πρόσφερε η Ρεάλ στην Παρτίζαν, τις πήρε πίσω σε μία φάση. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, η Παρτίζαν έχασε τρία επιθετικά ριμπάουντ και στο τέλος ο Ταβάρες έβαλε το καλάθι, έβαλε και τη βολή (78-83).

Η Παρτίζαν αστόχησε σε δύο διαδοχικά τρίποντα και η Ρεάλ είχε στα χέρια της τη μεγάλη ανατροπή: Το δίποντο του Μούσα έδωσε το +7 και μαζί το 2-2!

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Στο μεγάλο δίποντο μετά από επιθετικό ριμπάουντ του Έντι Ταβάρες, με τον σέντερ της Ρεάλ να ευστοχεί και στη βολή για το 83-78.

Ο MVP: Ο Έντι Ταβάρες εμφανίστηκε στο κρίσιμο κομμάτι του αγώνα, είχε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και ο Άνταμ Χάνγκα με 15 πόντους, 3 ασίστ.

ΟΙ ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ: Ο Ντζάνα Μούσα με 14 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και ο άτυχος Γκάμπριελ Ντεκ μέτρησε 14 πόντους.

Ο «ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ»: Ο Τζέιμς Νάναλι είχε 2 πόντους με 1/7 σουτ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η απίθανη εμφάνιση του Ζακ ΛεΝτέι με 25 πόντους, οι οποίοι δεν ήταν αρκετοί.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-27, 42-45, 55-61, 78-85

