Στο Κάουνας το Final Four της Ευρωλίγκας, στο Βερολίνο το 2024!

Λιθουανία και συγκεκριμένα Κάουνας με κάθε επισημότητα... ψήφισε η Ευρωλίγκα για το Final Four της φετινής σεζόν! Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, οικοδέσποινα θα είναι η Zalgirio Arena ενώ τα εισιτήρια κυκλοφορούν στις 17 Ιανουαρίου!

Μπορεί φέτος να φτάσαμε Δεκέμβρη για να μάθουμε τον τελικό προορισμό, ωστόσο για την επόμενη σεζόν δεν θα χρειαστεί καθόλου αναμονή. Η Γερμανία και για την ακρίβεια το Βερολίνο, θα είναι η διοργανώτρια για το Final Four του 2024!

Σε δεύτερο χρόνο έγιναν γνωστές και οι ημερομηνίες για φέτος. Οι ημιτελικού θα διεξαχθούν την Παρασκευή 19 Μαΐου, ενώ ο μικρός και ο μεγάλος τελικός, την Κυριακή 21 Μαΐου.

