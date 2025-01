Ψάχνει... επανεκκίνηση η ΑΕΚ, έχοντας το βλέμμα στο «αιώνιο»

Η ΑΕΚ ελπίζει πως ο διακόπτης θα... γυρίσει, μετά τα όσα είχαν συμβεί τις προηγούμενες μέρες.

Επάνοδο στις νίκες θα ψάξει η ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Super League, με στόχο να διατηρήσει τις ελπίδες της για τον τίτλο.

Με τον κόσμο στο πλευρό της και τον Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της, η ΑΕΚ περιμένει τον Παναιτωλικό. Η Ένωση πέρασε μια… τρικυμία έπειτα από την ήττα στο ντέρμπι της περασμένης αγωνιστικής από τον Παναθηναϊκό ενώ τα «καναρίνια», από την πλευρά τους, επέστρεψαν στις νίκες με το 1-0 επί του ΟΦΗ έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές στις οποίες είχαν πάρει μόλις ένα βαθμό και θέλουν να παραμείνουν στην οκτάδα.

Αστέρας Τρίπολης και ΟΦΗ, λίγο πριν τις μεταξύ τους αναμετρήσεις για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, καλούνται να ξεπεράσουν τα εμπόδια της Athens Kallithea FC και του Πανσερραϊκού, αντίστοιχα. Οι Αρκάδες στην τελευταία φάση του αγώνα πέρασαν νικηφόρα από την πρωτεύουσα της Βοιωτίας, μετρώντας πια έξι σερί νίκες σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο (με 11-2 τέρματα). Βέβαια, από την άλλη, η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά έχει πια το… know how στις νίκες – και οι δυο ήρθαν με τον πρώην προπονητή του Μακεδονικού στον πάγκο – ενώ υπάρχει το τεράστιο κίνητρο της παραμονής στην κατηγορία. Οι Κρητικοί υπέκυψαν στο Αγρίνιο βάζοντας στοπ σε ένα αήττητο σερί έξι αγώνων στις εγχώριες διοργανώσεις (4-2-0 με 13-1 τέρματα) ενώ τα «λιοντάρια των Σερρών» μετά την πολύτιμη νίκη επί της Λαμίας μπορούν να ονειρεύονται τα Play Off, ειδικά αν περάσουν νικηφόρα από το Ηράκλειο.

Σάββατο 25/01

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Athens Kallithea FC

17:00 ΟΦΗ – Πανσερραϊκός

20:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Κυριακή 26/01

17:00 Λαμία – Άρης

19:30 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

20:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ