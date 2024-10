Εθνική: Τι σημαίνει η πρώτη θέση στο Nations League και πώς βοηθάει την γαλανόλευκη για την πρόκριση στο Μουντιάλ

Η Εθνική Ελλάδας πανηγύρισε μεσοβδόμαδα μία τεράστια νίκη με 2-1 στο "Γουέμπλεϊ" απέναντι στην Αγγλία (πρώτη στην ιστορία της απέναντι στα "τρία λιοντάρια" ανεξαρτήτως έδρας) και την αφιέρωσε στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ όμως δεν έμεινε εκεί.

Τουναντίον, πήρε φόρα και κατατρόπωσε και την Ιρλανδία, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να επικρατεί με 2-0 την Κυριακή στο "Καραϊσκάκης" με τα γκολ των Μπακασέτα και Μάνταλου και να κάνει το "4 στα 4" στον 2ο όμιλο της League B του Nations League.

Τα αγωνιστική κέρδη όμως από τον αγώνα απέναντι στους Ιρλανδούς είναι πολλά, αφού η γαλανόλευκη όχι μόνο διατήρησε την πρωτιά στον όμιλό της αλλά έχει πλέον αυτή το πάνω χέρι για τον προβιβασμό στην League A, που θα επιτευχθεί αρκεί να μην χάσει από τους Άγγλους στο ΟΑΚΑ στις 14 Νοεμβρίου, στο ματς μεταξύ των δύο ομάδων για την 5η αγωνιστική.

Ωστόσο είχε άνοδο και στα FIFA Rankings, καθώς από 22η μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στρογγυλοκάθεται πλέον στην 20η θέση, ξεπερνώντας τόσο την Σλοβακία όσο και την Ρουμανία, με τη συγκεκριμένη θέση να της δίνει ακόμα περισσότερες δυνατότητες για να μπει στο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, αν και τα πράγματα θα είναι 100% ξεκάθαρα μετά την ολοκλήρωση του Nations League.

Πάμε να δούμε τώρα ποια θα είναι τα κέρδη της από την πρωτιά του Nations League.

Greece 🇬🇷 climbed 2 more places tonight, overtaking SVK 🇸🇰 and ROU 🇷🇴.



Norway 🇳🇴 fell behind CZE 🇨🇿, while Slovenia 🇸🇮 jumped over SCO 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿.



Next matchday we have a direct clash Slovenia 🇸🇮 v Norway 🇳🇴 for Pot 2! pic.twitter.com/4O87xqKNNT