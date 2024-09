Ρομάνο: «ΑΕΚ και Τσέλσι έχουν αρκετές διαφωνίες για Φοφανά»

Αλλαγή δεδομένων βάσει του Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο στην υπόθεση Φοφανά-ΑΕΚ.

Το πρωί ο Ρομάνο παρουσίαζε σε ανάρτησή του σχεδόν τελειωμένη την μεταγραφή και τώρα σε νέο tweet του αναφέρει πως ΑΕΚ και Τσέλσι έχουν διαφωνίες σε αρκετά σημεία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Ρομάνο, «η ελληνική μεταγραφική αγορά κλείνει απόψε και οι δύο σύλλογοι εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά σημεία».

Δείτε το tweet:

🚨⚠️ Late issues for Chelsea and AEK Athens on David Datro Fofana deal when club started exchanging documents.



Greek market closes tonight and clubs are still in disagreement on several points now. pic.twitter.com/h0Wek17UKv