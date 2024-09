ΑΕΚ: «Ετοιμάζει πρόταση για Γκαρσία η Κράσνονταρ αν…»

Η Κράσνονταρ συζητά την πώληση του Τζον Κόρδομπα και εφόσον προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις ο Λιβάι Γκαρσία της ΑΕΚ είναι πάντα στην κορυφή της λίστας.

«Μόνο αν πουληθεί ο Κόρδομπα στην Σπαρτάκ Μόσχας θα κάνει πρόταση η Κράσνονταρ για τον Λιβάι Γκαρσία της ΑΕΚ. Η Σπάρτακ είχε καταθέσει πρόταση στον Κόρδομπα αλλά οι διαπραγματεύσεις σταμάτησαν καθώς ο μάνατζερ του ζήτησε 5εκατ. ευρώ για τρία χρόνια» αναφέρει το δημοσίοευμα των Ρώσων.

Επίσης, τονίζουν πως ο Κόρδομπα συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να παραχωρηθεί στην Σπαρτάκ και σ’ αυτή την περίπτωση θα καταθέσει πρόταση 20 εκατ. ευρώ συν 2 ως μπόνους στην ΑΕΚ για τον επιθετικό από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Small chance that, if Cordoba is sold, Krasnodar will sign AEK striker Garcia for €20+2m.

Before Gondou & Sobolev arrived, Greeks rejected €17-18m from Zenit



Spartak withdrew from negotiations with Cordoba. final agent request: €5m/year for 3 years

