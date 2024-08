ΑΕΚ: Μιλάει για Ντουά

Ο 27χρονος Ελβετός επιθετικός της Λουντογκόρετς, Κουαντουό Ντουά είναι μια περίπτωση που απασχολεί σοβαρά την ΑΕΚ για την ενίσχυση στη θέση του φορ.

Όπως ανέφερε βουλγαρικό ρεπορτάζ, η ΑΕΚ προσπαθεί να προχωρήσει τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι κιτρινόμαυροι είναι αυτή τη στιγμή σε ανοικτές διαπραγματεύσεις για να τελειώσουν το θέμα. Κάτι που αναμένεται να συμβεί άμεσα, είτε θετικά, είτε αρνητικά.

Στη Βουλγαρία, στηριζόμενοι σε ελληνικά δημοσιεύματα όπως τόνισαν χαρακτηριστικά, ανέφεραν ότι το ζήτημα καθυστερούσε με τον διεθνή Ελβετό επιθετικό πάνω στους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του με την ΑΕΚ. Και γι' αυτό υπάρχει και λανθασμένη ενημέρωση προφανώς σχετικά με το τι ακριβώς ισχύει για την περίπτωσή του...

Διότι είναι ανακριβές ότι η ΑΕΚ δεν τα έχει βρει με τον διεθνή Ελβετό φορ και πως έχει φτάσει σε συμφωνία με την ομάδα της Βουλγαρίας. Στην πραγματικότητα οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως με τον Ντουά υπάρχει φόρμουλα συμφωνίας και απομένει το deal με την Λουντογκόρετς!

Το Who is Who του Κουαντουό Ντουά

Ο Ντουά είχε αποκτηθεί πέρυσι το καλοκαίρι από τη Λουντογκόρετς, η οποία τον είχε αγοράσει έναντι 3,5 εκατ. ευρώ από τη Νυρεμβέργη, υπογράφοντας συμβόλαιο με τη βουλγαρική ομάδα ως το 2026.

Ο Ντουά, ο οποίος έγινε πρόσφατα διεθνής με την Ελβετία στο Euro, μετρώντας τέσσερις συμμετοχές και ένα γκολ, την περσινή σεζόν με τη Λουντογκόρετς είχε 37 εμφανίσεις με 15 γκολ και έξι ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φέτος έχει ξεκινήσει επίσης δυναμικά με έξι συμμετοχές και τέσσερα τέρματα.

Ο 27χρονος επιθετικός αγωνίζεται κυρίως στην κορυφή της επίθεσης, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να παίξει και στα άκρα. Στην Ελβετία έχει αγωνιστεί σε Σεντ Γκάλεν, Γιουνγκ Μπόις, Σερβέτ, Ξαμάξ, Βιλ και Βίντερτουρ.

Στη Νυρεμβέργη είχε πάρει μεταγραφή το καλοκαίρι του 2022 από τη Σεντ Γκάλεν έναντι 700.000 ευρώ και μέσα σε μια σεζόν με 11 γκολ και δύο ασίστ σε 37 εμφανίσεις με τη γερμανική ομάδα αποκτήθηκε από τη Λουντογκόρετς.

