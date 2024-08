Ο Κουλιεράκης μια ανάσα από τη Βόλφσμπουργκ

Ακόμα ένα βήμα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στην Βόλφσμπουργκ έγινε, καθώς ο διεθνής Έλληνας αμυντικός πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, σύμφωνα με Γερμανό δημοσιογράφο.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης εκτός συγκλονιστικού απροόπτου τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Bundesliga με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ, με τους "λύκους" να τα έχουν βρει σε όλα με τον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του διεθνούς κεντρικού αμυντικού έναντι 15.000.000 ευρώ (12 εκατ. ευρώ φιξ ποσό + 3 εκατ. ευρώ με τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων).

Μάλιστα, όπως αναφέρει στον X (πρώην Twitter) ο δημοσιογράφος, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο 20χρονος Έλληνας πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά και μέχρι το τέλος του Αυγούστου, μετά δηλαδή και τη ρεβάνς του Δικεφάλου του Βορρά στην Ιρλανδία κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς, θα μεταβεί στη Γερμανία για να ενταχθεί και επίσημα στη Βόλφσμπουργκ.

SPORT24

🚨🐺 Hijack completed as it’s all done between VfL Wolfsburg and Konstantinos #Koulierakis ✔️



20 y/o central defender from Saloniki will join Wolfsburg until the end of August if nothing extraordinary will happen. Medical done. Long-term contract. Announcement later.



VfL will… pic.twitter.com/dNu81ezudm