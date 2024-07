«Προτάθηκε στον Παναθηναϊκό κι εξετάζεται ο Ολάσα»

Ρωσικά δημοσιεύματα συνδέουν τον Παναθηναϊκό με τον Λούκας Ολάσα, αριστερό μπακ της Κράσνονταρ, που αγωνίζεται και στην Εθνική Ουρουγουάης.

Το «Τριφύλλι» βρίσκεται ως γνωστόν σε αναζήτηση αριστερού μπακ, με την υπόθεση του Ρεμπότσο να υποχωρεί, ενώ ένα όνομα που ήρθε στο προσκήνιο από ρωσικό δημοσίευμα φέρνει στο προσκήνιο τον Λούκας Ολάσα, που ανήκει στην Κράσνονταρ.

Η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη, όμως πρόκειται για έναν αθλητή που έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2025, κάτι που σημαίνει ότι η ομάδα του δεν θα έχει ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις για να τον παραχωρήσει, μιας και κινδυνεύει από τον Ιανουάριο να τον χάσει ελεύθερο.

Το ρεπορτάζ των Ρώσων αναφέρει ότι ο 29χρονος μπακ έχει προταθεί εδώ και λίγο καιρό στον Παναθηναϊκό και είναι μια από τις περιπτώσεις που εξετάζονται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δίχως πάντως να έχει υπάρξει αυτή την στιγμή κάτι πιο προχωρημένο.

Το Who is Who

Ο Ολάσα ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Ρίβερ Πλέιτ της Ουρουγουάης, με την πρώτη ομάδα της οποίας αγωνίστηκε 35 φορές, μετρώντας 7 γκολ και 5 ασίστ. Το 2014 τον πήρε ως δανεικό η Ατλέτικο Παραναένσε, με την οποία έπαιξε 7 φορές, ενώ το 2015 ακολούθησε νέος δανεισμός, στην Β' ομάδα της Θέλτα (24 συμμετοχές).

Το καλοκαίρι του 2016 τον αγόρασε η Ντανούμπιο, με την οποία κατέγραψε 29 συμμετοχές με 8 γκολ και 2 ασίστ, ενώ έναν χρόνο μετά η Ταγιέρες της Αργεντινής έδωσε 640 χιλ. ευρώ για την απόκτησή του. Εκεί άνηκε μέχρι το 2019 και στην διετία αυτή είχε 24 εμφανίσεις (με 4 γκολ και 1 ασίστ), ενώ πέρασε και ως δανεικός από την Μπόκα Τζούνιορς.

Τον Ιανουάριο του 2019 η Μπόκα τον αγόρασε με κανονική μεταγραφή έναντι 3.2 εκατ. ευρώ και τον δάνεισε αρχικά στην Ταγέρες και μετά σε Θέλτα και Βαγιαδολίδ, με τον Ολάσα να παίζει 65 φορές με την ομάδα του Βίγκο (1 γκολ - 10 ασίστ) και άλλες 51 με την Βαγιαδολίδ (1 γκολ - 2 ασίστ).

Τελικά η Βαγιαδολίδ τον αγόρασε για 2 εκατ. ευρώ το 2021, τον δάνεισε στην Έλτσε (5 συμμετοχές - 1 γκολ) και τον Αύγουστο του 2023 τον πούλησε για 2 εκατ. ευρώ στην Κράσνονταρ, με την οποία μετρά έως σήμερα 29 συμμετοχές με 1 γκολ και 2 ασίστ.

Παράλληλα είναι 3 φορές διεθνής με την Ουρουγουάη και αυτή την περίοδο αγωνίζεται στο Copa America.

sdna.gr