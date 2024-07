Πρόεδρος Ταγιέρες: «Δεν υπάρχει για εμάς ο Παβόν!»

Ο πρόεδρος της Ταγιέρες ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του δεν πρόκειται να κινηθεί για την απόκτηση του Κρίστιαν Παβόν.

Ο Παναθηναϊκός έχει ψηλά στην λίστα του τον Κρίστιαν Παβόν, με το όνομα του Αργεντινού εξτρέμ να εμπλέκεται και με την Ταγιέρες, σε μια υπόθεση που δεν πρόκειται πάντως να έχει μέλλον.

Ο πρόεδρος της συγκεκριμένης ομάδας, Αντρές Φάσι, μίλησε στο «lavoz.com.ar» και εξήγησε ότι δεν πρόκειται να κινηθεί για τον Παβόν, μιας και το συμβόλαιό του θα καλύψει ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος του μπάτζετ της Ταγιέρες.

«Ο Παβόν δεν είναι εναλλακτική για την Ταγιέρες. Οι απολαβές του ισούνται με το 80% του μπάτζετ μας» ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας έτσι έναν... μνηστήρα λιγότερο για τον στόχο του «Τριφυλλιού».

Το Who is Who

Ο 28χρονος Αργεντινός αγωνίζεται στην βραζιλιάνικη ομάδα από τον Φεβρουάριο, όταν πήρε μεταγραφή έναντι 3.5 εκ. ευρώ από την Ατλέτικο Μινέιρο και έκτοτε έχει καταγράψει 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 3 γκολ και 4 ασίστ.

Η καριέρα του ξεκίνησε το 2014 από την Ταγιέρες, ενώ έχει περάσει από Μπόκα Τζούνιορς, Κολόν, Λος Άντζελες και φυσικά την Ατλέτικο Μινέιρο, στην οποία αγωνιζόταν από το καλοκαίρι του 2022.

Τα καλύτερα χρόνια του ήταν αυτά στην Μπόκα, με την οποία αγωνίστηκε συνολικά 164 φορές και μέτρησε 36 γκολ και 40 ασίστ, αποτελώντας έναν από τους πλέον επιδραστικούς παίκτες της ομάδας και «εκτοξεύοντας» την χρηματιστηριακή του αξία ακόμα και στα 20 εκατ. ευρώ, το 2018.

Παράλληλα είναι και 11 φορές διεθνής με την Αλμπισελέστε, δίχως να έχει καταφέρει ακόμα να σκοράρει.

Πρόκειται πάντως για έναν παίκτη που μπορεί να δώσει πολύτιμες λύσεις στην μεσοεπιθετική γραμμή, αφού έχει την ικανότητα να αγωνιστεί τόσο ως αριστερό εξτρέμ (αυτή είναι η φυσική του θέση), όσο και στην δεξιά πτέρυγα αλλά και πίσω από τον φορ.

