O Eλ Κααμπί ήταν διαστημικός και πήρε δικαιωματικά το βραβείο του κορυφαίου στο Conference League!

Ο Γιούσεφ Ελ Κααμπί ήταν ο άνθρωπος που έστειλε στα ουράνια χιλιάδες Ολυμπιακούς αφού ήταν ο σκόρερ του χρυσού γκολ κόντρα στη Φιορεντίνα στο 116ο λεπτό της παράτασης και χάρισε στην Πειραϊκή ομάδα, μαζί φυσικά με τους συμπαίκτες του, το τρόπαιο του Conference League.

Μετά τον τίτλο του MVP στον τελικό με την Ιταλική ομάδα, ο Ελ Κααμπί αναδείχθηκε από την UEFA και κορυφαίος παίκτης της σεζόν για το Conference League 2023/24.

Φυσικά, αυτή η εξέλιξη ήταν απόλυτα αναμενόμενη ενώ στη φετινή πορεία μέχρι την απογείωση, πέτυχε συνολικά 11 τέρματα στην πορεία των ερυθρόλευκων προς τον πρώτο τους ευρωπαϊκό τίτλο.

9 games, 11 goals, 1 assist and the trophy 🏆

Ayoub El Kaabi is the 2023/24 #UECL Player of the Season 🥇