Τέλος εποχής στον ΠΑΟΚ: Παρελθόν ο Μπίσεσβαρ μετά από 7 χρόνια!

Τίτλους τέλους σε μια ολόκληρη εποχή έριξαν ΠΑΟΚ και Ντιέγκο Μπίσεσβαρ! Μετά από επτά χρόνια, με τον «αφάνα» να κατακτά συνολικά ένα πρωτάθλημα και τρία Κύπελλα Ελλάδας, «γράφοντας» 251 συμμετοχές, 27 συμμετοχές και 41 ασίστ στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, η τελευταία ανακοίνωσε πως ο 35χρονος αποχωρεί φέτος από την Τούμπα!

Το «αντίο» του ΠΑΟΚ ήρθε μέσω ανακοίνωσης, αλλά και ενός τρομερού βίντεο, που ανέβηκε στα social media και έχει τίτλο «ευχαριστούμε, αρτίστα». Οι Θεσσαλονικείς, πάντως, αναφέρουν ότι «η πόρτα του ΠΑΟΚ θα είναι για σένα ανοιχτή όταν σταματήσεις το ποδόσφαιρο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας από άλλο πόστο!

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Oι αποχωρισμοί είναι κάτι συνηθισμένο στην σύγχρονη ποδοσφαιρική ζωή. Κάποιοι όμως είναι υπερβολικά δύσκολοι. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κι ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ μετά από επτά χρόνια θα χωρίσουν τους δρόμους τους.

Ήρθε στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2016 και έκτοτε όλα αποτελούν ιστορία. Ιστορία γραμμένη με χρυσά γράμματα. Ο αφάνας με το χαρακτηριστικό old school ποδοσφαιρικό στυλ λάτρεψε τον ΠΑΟΚ και την πόλη και λατρεύτηκε από το σύνολο της ποδοσφαιρικής Ελλάδας.

Έζησε τα πάντα με την ασπρόμαυρη φανέλα. Έπαιξε σε 251 παιχνίδια, σκόραρε 27 φορές, μοίρασε 41 ασίστ, ήταν πρωταγωνιστής των Invincibles της σεζόν 2018-19, κατέκτησε συνολικά ένα πρωτάθλημα και τρία Κύπελλα Ελλάδας και κυρίως προσέφερε αμέτρητες στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας.

Ένα μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας της ομάδας έφτασε στο τέλος του. Ντιέγκο σ' ευχαριστούμε για όλα και ευχόμαστε κάθε καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου!

Η πόρτα του ΠΑΟΚ θα είναι για σένα ανοιχτή όταν σταματήσεις το ποδόσφαιρο».

Thank you for everything #TheArtist #Biseswar!

You are always a part of us! #PAOKFamily 🖤🤍 pic.twitter.com/q8CwuprD9g