UEFA για γενέθλια Παναθηναϊκού: «Σύλλογος με μαγικές στιγμές»

Τις δικές της ευχές στον Παναθηναϊκό για τα γενέθλιά του έστειλε η UEFA.

Ο λογαριασμός της για το Europa League έκανε special «πράσινη» ανάρτηση, στην οποία αναφέρει: «ένας σύλλογος με μαγικές στιγμές» και καλεί το κοινό να πάρει θέση για το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα του «τριφυλλιού» στη διοργάνωση.

Στο ποστάρισμα υπάρχει φωτογραφία από πανηγυρισμό του Τζιμπρίλ Σισέ από το διπλό του Παναθηναϊκού στη Ρώμη το 2010, αλλά και των Ρουκάβινα, Μπεργκ και όχι μόνο.

☘️ A club with magic moments...



Which is @paofc_'s most impressive #UEL result ever?#FlashbackFriday pic.twitter.com/vFKzRaHKuR