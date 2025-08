Λίβερπουλ: Τόσες φανέλες του Βιρτζ πουλήθηκαν σε μία ώρα- Αδιανόητος αριθμός

Μια από τις σπουδαιότερες και πιο ηχηρές μεταγραφές του καλοκαιριού είναι αδιαμφισβήτητα αυτή του Φλόριαν Βιρτζ στη Λίβερπουλ.

Οι πρωταθλητές της Premier League πάλευαν μήνες για την απόκτηση του και εν τέλει τα κατάφεραν, με τον Γερμανό σταρ να αφήνει τη Μπάγερ Λεβερκούζεν για χάρη της ομάδας του Άρνε Σλοτ.

Στο άκουσμα της μεταγραφής, οι οπαδοί της Λίβερπουλ «ξεσηκώθηκαν» και ο ενθουσιασμός τους ήταν απερίγραπτος και… λογικό, καθώς ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Ευρώπης θα αγωνίζεται πλέον στο Άνφιλντ.

Αυτός ο ενθουσιασμός αποτυπώθηκε και στο πόσο γρήγορα «έφυγαν» οι πρώτες φανέλες που τυπώθηκαν από τη Λίβερπουλ με το όνομα του Φλόριαν Βιρτζ.

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ της Αγγλίας, η Λίβερπουλ πούλησε 42.000 φανέλες με το όνομα του Φλόριαν Βιρτζ, μέσα σε… μία μόλις ώρα!

Μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο που δείχνει ξεκάθαρα πως ο Γερμανός σταρ πριν καν καλά καλά αγωνιστεί με την φανέλα των Άγγλων, έχει ήδη γίνει από τους πιο αγαπητούς της εξέδρας.

Πλέον μένει να ανταποδώσει αυτήν την χαρά με τις επιτυχίες εντός αγωνιστικών χώρων και αναμένουμε πως και πως το «επίσημο» ντεμπούτο του με την φανέλα της Λίβερπουλ στην Premier League.

