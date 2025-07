ΦΩΤΟ: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Ντιόγο Ζότα και του αδελφού του

Οι δυο άτυχοι ποδοσφαιριστές που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο την περασμένη Πέμπτη (3/7), θα περάσουν για πάντα στην αιωνιότητα με την κηδεία τους στην Γκοντομάρ.

Το «ύστατο χαίρε» στον Ντιόγκο Ζότα και τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα δίνουν από το πρωί του Σαββάτου (5/7) εκατοντάδες άνθρωποι του ποδοσφαίρου και μη.

Ο -πρώην δυστυχώς- άσος της Λίβερπουλ σκοτώθηκε μαζί με τον αδερφό του την περασμένη Πέμπτη (3/7) σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, σκορπίζοντας παγκόσμια θλίψη.

Πλέον, τα δυο αδέρφια θα περάσουν στην τελευταία τους κατοικία, στην πατρίδα τους και την περιοχή Ιγκρέχα Μαρτίθ της Γκοντομάρ, η οποία έχει γεμίσει από πλήθος κόσμου που θέλησε να πει το τελευταίο «αντίο» και να δώσει το «παρών» στην κηδεία.

Φυσικά, αρκετά πρόσωπα της Λίβερπουλ και γενικότερα του ποδοσφαίρου βρέθηκαν εκεί. Οι Άρνε Σλοτ, Φερνάντο Σάντος, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και Ρούμπεν Ντιας τίμησαν τα αδικοχαμένα αδέρφια, ενώ Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και Άντι Ρόμπερτσον έκαναν είσοδο κρατώντας στεφάνια με το νούμερο «20» του Ζότα και το «30» του Αντρέ Σίλβα.

🚨 Many players are attending Diogo Jota and his brother, Andre Silva's funeral right now. ❤️ pic.twitter.com/aCF4oTEPjj — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 5, 2025

🚨 Arne Slot, Joe Gomez and Alexis Mac Allister paying their respects to Diogo Jota and his brother at their funeral. ❤️ pic.twitter.com/V5okjLE3qG — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 5, 2025

Representatives of Liverpool FC, including most of Diogo Jota's team-mates, have gathered at Igreja de Matriz church for the Reds striker's funeral service in Portugal this morning. pic.twitter.com/GSSjuapMwc — Paul Gorst (@ptgorst) July 5, 2025

gazzetta.gr