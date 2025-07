Νέο βίντεο: Η φλεγόμενη Lamborghini του Zότα

Ώρες μετά την τραγική είδηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ κυκλοφορεί στο Χ ένα βίντεο που συγκλονίζει.

Όπως αναφέρει ο λογαριασμός που έχει αναρτήσει το βίντεο αυτό, το οποίο είναι τραβηγμένο από το εσωτερικό ενός διερχόμενου αυτοκινήτου, φαίνεται ένα άλλο να είναι στις φλόγες.

Υποστηρίζεται ότι πρόκειται για την Lamborghini του Πορτογάλου άσου στην οποία έχασε αυτός και ο αδερφός του τις ζωές του.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζονται από τις ισπανικές Αρχές το λάστιχο του αυτοκινήτου στο οποίο ήταν οι δύο Πορτογάλοι έσκασε στην προσπάθεια να προσπεράσει ένα προπορευόμενο αμάξι με αποτέλεσμα να χαθεί ο έλεγχος του και τελικά μετά την σύγκρουση να πάρει φωτιά.

Δείτε το βίντεο…

sport-fm.gr

🚨 BREAKING: Fiery Crash Scene of Diogo Jota’s Lamborghini Emerges 🔥



Video footage has surfaced showing the burning wreckage of the Lamborghini crash that claimed the lives of Diogo Jota and his brother André early this morning in Zamora, Spain.



🕯️ For those just coming… pic.twitter.com/vjzR572EOB