Μεταγραφή - έκπληξη η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε μια μεταγραφική κίνηση που σίγουρα δεν προκαλεί ενθουσιασμό, όμως ο Φλικ μαζί με τον Ντέκο επέμεναν.. βλέποντας το μέλλον.

Συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα ήρθε σε συμφωνία με την Κοπεγχάγη για την απόκτηση του Ρούνι Μπάρτζι!

Μιλάμε για έναν 19χρονο πλάγιο επιθετικό που τις τελευταίες σεζόν έχει τεράστια εξέλιξη και θεωρείται ως ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Επιπλέον, η Μπαρτσελόνα θα βγάλει από τα ταμεία της μόλις…2.5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Μπάρτζι, με την Κοπεγχάγη να κρατάει και 15% ποσοστό μεταπώλησης.

Μέσα στις επόμενες μέρες ο Σουηδός επιθετικός θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τη Μπαρτσελόνα.

Μένει να δούμε αν θα παραμείνει στο ρόστερ των πρωταθλητών Ισπανίας ή αν θα δοθεί δανεικός σε κάποια ομάδα της La Liga, προκειμένου να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

