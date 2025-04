Η Σίτι κατηγορεί την Premier League πως… ευνοεί την Άρσεναλ και τρεις ομάδες ακόμη!

Δημοσίευμα που προκαλεί τεράστια συζήτηση στην Αγγλία προέκυψε πριν από μερικά λεπτά από τους «Times», σύμφωνα με το οποίο η Μάντσεστερ Σίτι κατηγορεί την Premier League πως διαστρεβλώνει τους κανόνες, προκειμένου να ωφελήσει την Άρσεναλ και τρεις συλλόγους ακόμη!

Σε μια τοποθέτηση που έλαβε χώρα στα τέλη του περασμένου μηνός, η Σίτι εξαπέλυσε επίθεση στην προσπάθεια της Premier League να τροποποιήσει τους κανόνες χορηγίας που κηρύχθηκαν παράνομοι και άκυροι από ανεξάρτητο δικαστήριο.

Η Σίτι ισχυρίστηκε ότι η Άρσεναλ, καθώς και οι Μπράιτον, Έβερτον και Λέστερ, είχαν ένα άδικο πλεονέκτημα, σύμφωνα με τους Times.

Οι πρωταθλητές ισχυρίζονται ότι τα δάνεια των μετόχων αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών σε αυτούς τους τέσσερις συλλόγους, δεν έχουν την ίδια μεταχείριση με τα άλλα «Associated Party Transactions» (APT). Επί της ουσίας, λένε πως τα δάνεια των εν λόγω ομάδων, επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες να δανείζουν τα δικά τους χρήματα σε συλλόγους.

Ωστόσο, το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι κανόνες ήταν «άκυροι και ανεφάρμοστοι» και η Σίτι υποστηρίζει τώρα ότι πρέπει να υπάρξει επιστροφή στους κανόνες που είχαν ισχύ μέχρι και πριν από το 2021, έως ότου να επιλυθούν τα ζητήματα.

BREAKING: Man City accuse Premier League of distorting rules in Arsenal’s favour. New legal claim submitted by English champions. https://t.co/P44BdvnRVQ