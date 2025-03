Tέλος ο Μότα, εποχή Ιγκόρ Τούντορ στη Γιουβέντους

Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ Ιγκόρ Τούντορ, επέστρεψε στη Γιουβέντους και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της αντικαθιστώντας τον Τιάγκο Μότα.

Ο Τούντορ αγωνίστηκε στη «Μεγάλη Κυρία» για εννιά ολόκληρα χρόνια (1998-2007) και σηκώνει άμεσα μανίκια, πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση τη Δευτέρα, 24 Μαρτίου, ούτως ώστε να δώσει μία νέα πνοή στους Μπιανκονέρι, ενώ την περσινή χρονιά ήταν στη Λάτσιο.

Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κροάτης τεχνικός θα υπογράψει συμβόλαιο με τη Γιουβέντους μέχρι το καλοκαίρι, ενώ υπάρχει και οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Ίγκορ Τούντορ είναι ο νέος προπονητής της πρώτης ομάδας. Καλωσόρισες, Ίγκορ! Η Γιουβέντους ευχαριστεί τον Τιάγκο Μότα για τη δουλειά, το πάθος και την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια της περιόδου του στο σύλλογο.

Igor Tudor is the new Head Coach of the Men’s First Team. Welcome, Igor!



Juventus thanks Thiago Motta for his work, passion and dedication during his time with the club.