«Αυτοί είναι οι τρεις ξεκάθαροι στόχοι της Ρεάλ Μαδρίτης για το καλοκαίρι»

Μπορεί η χρονιά ακόμη να μην έχει ολοκληρωθεί, ο σχεδιασμός των ομάδων όμως δεν σταματάει ποτέ κάτι που ισχύει σαφώς και για την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «βασίλισσα» έχει σκοπό στο ερχόμενο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι να κάνει τουλάχιστον τρεις μεταγραφές και έχει ήδη ξεχωρίσει ποιους παίκτες θέλει να προσθέσει στο ενεργό δυναμικό της.

Μία περίπτωση είναι του Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολοντ της Λίβερπουλ. Ο Άγγλος δεξιός μπακ ακόμη δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του με τους «κόκκινους» και μοιάζει να πλησιάζει όλο και πιο κοντά στη Μαδρίτη. Με τον Ντάνι Καρβαχάλ ακόμη να μην έχει επιστρέψει από τον σοβαρό τραυματισμό του, η Ρεάλ έχει μεγάλη ανάγκη από έναν βασικό παίκτη για το δεξί άκρο της άμυνας.

Άλλος ένας ποδοσφαιριστής που ενδιαφέρει έντονα είναι ο Ντιν Χάουσεν. Ο 19χρονιος Ισπανός κεντρικός αμυντικός αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη θέση του και όπως είναι αναμενόμενο ο ποδοσφαιριστής της Μπόρνμουθ δεν έχει περάσει απαρατήρητος από την Ρεάλ.

Στόχος αποτελεί και ο Μάρτιν Θουμπιμέντι, με τον Ισπανό χαφ της Ρεάλ Σοσιεδάδ να απασχολεί σχεδόν όλα τα «μεγαθήρια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και με την Ρεάλ να μην λείπει από αυτή τη λίστα.

