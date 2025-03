Ενός λεπτού σιγή για παίκτη που… τελικά ζει!

Λίγο πριν από την σέντρα της αναμέτρησης με την Λέφσκι Σόφιας, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του παλιου παίκτη της Αρντά, Πέτκο Γκάντσεφ, ο οποίος μετά το τέλος του παιχνιδιού αποκαλύφθηκε ότι… ζει και βασιλεύει!

«Η διοίκηση της Αρντά θα ήθελε να ζητήσει μία μεγάλη συγγνώμη στον παλιό παίκτη της ομάδας μας, Πέτκο Γκάντσεφ και τους συγγενείς τους, αφού ο σύλλογος έλαβε λανθασμένη πληροφόρηση αναφορικά με τον θάνατό του.

Ευχόμαστε στον Πέτκο Γκάντσεφ να ζήσει πολλά ακόμα χρόνια υγιέστατος και να απολαύσει τις επιτυχίες της Αρντά», ήταν η δήλωση στην επίσημη σελίδα του συλλόγου στο Facebook μετά το τέλος του ματς, όμως το… κακό είχε γίνει!

Unbelievable scenes in Bulgaria! Arda's match against Levski Sofia began with a minute of silence for ex-player Petko Ganchev… only to later find out he’s alive! The club has since issued an apology. A truly bizarre moment in football pic.twitter.com/R4nTlsYHxY