Το πλάνο του… ετοιμόρροπου Εμπαπέ μετά το ματς με τη Βιγιαρεάλ: «Είμαι πτώμα…»

Παρόλο που η «βασίλισσα» επικράτησε 2-1, ο Κάρλο Αντσελότι απείλησε ότι η ομάδα του δεν θα κατέβει άλλη φορά σε αγώνα που είναι προγραμματισμένος σε λιγότερο από 72 ώρες από τον προηγούμενο.

Χαρακτηριστικά λοιπόν της κόπωσης των Μαδριλένων (που έπαιξαν 210’ σε τρεις μέρες) ήταν στιγμιότυπα των εξαντλημένων Μπέλιγκχαμ και Εμπαπέ μετά τη λήξη.

Ακόμα πιο ενδεικτικό όμως είναι ένα πλάνο του Γάλλου σταρ από παρακάμερα μετά το τελευταίο σφύριγμα. Εκεί όπου παρουσιάζεται σχεδόν… ετοιμόρροπος να μονολογεί:

«Ήταν πολύ δύσκολο. Είμαι πτώμα. Τι παιχνίδι…»

Mbappe after the end of the Villarreal match: "It was very difficult... I'm dead... What a match."



